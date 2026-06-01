Movimenti a largo raggio per la Juve che vuole rinforzare la sua rosa in vista della prossima stagione. Spalletti ha fatto un nome: è quello di Brahim Diaz, scelta condivisa dalla società ma trattativa che si preannuncia lunga. Per la porta la novità è Dibu Martinez, portiere di personalità, i bianconeri approfondiranno con l'Aston Villa. Vlahovic deve decidere se accettare l'offerta di rinnovo, Kolo Muani è una pista che rimane percorribile

Nell’ottica di rafforzamento per la prossima stagione e per garantire a Luciano Spalletti giocatori sì di qualità ma anche di quella personalità che, forse, è un po’ mancata soprattutto nel finale di stagione, la Juventus si muove su diversi fronti. Intanto, la Juve del prossimo anno vuole aggiungere fantasia alla fase offensiva e Brahim Diaz è una precisa richiesta di Spalletti. La Juve condivide il desiderio del suo allenatore ma la trattativa potrebbe essere un lungo tormentone estivo dal momento che Brahim sarà impegnato ai Mondiali con la maglia del Marocco e in più perché il giocatore vorrà capire che tipo di considerazione avrà nei suoi confronti José Mourinho, prossimo allenatore del Real Madrid . Per quanto riguarda Dusan Vlahovic , la Juve proverà a ripresentare un'offerta di rinnovo al giocatore per un'ultima volta. Sarà l'attaccante a dover decidere in maniera definitiva se sposare il nuovo corso bianconero o meno. Resta in piedi anche l'idea Kolo Muani che vorrebbe tornare alla Juve: nessun problema per l'ingaggio, resterebbe da convincere il Psg che ha richieste molto alte.

Dibu Martinez, la Juve proverà ad approfondire con l'Aston Villa

Capitolo portiere. La Juve vuole risolvere definitivamente la questione e affidare la porta a un numero uno di grande esperienza, di personalità e di mentalità vincente. Dibu Martinez è la novità: il portiere dell’Aston Villa e della nazionale argentina è di per sé un vincente, lo dimostrano le sette finali giocate e vinte nelle varie competizioni. I costi sono elevati ma il club bianconero proverà ad approfondire con il club inglese nei prossimi giorni. Guglielmo Vicario resta una validissima alternativa e un nome già presente nella lista di Spalletti, considerato e valutato all’altezza della situazione. Tutto dipenderà dai vari incastri, ma la Juve è intenzionata a fare molto sul serio per colmare le lacune che in questa stagione sono state, di fatto, la causa del mancato raggiungimento quantomeno della zona Champions.