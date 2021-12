L'agente ha parlato anche di Bernardeschi, il cui contratto scadrà al termine della stagione in corso: "Il rinnovo lo vedremo più avanti, c'è possibilità di dialogo". E sull'Inter senza il suo assistito Lukaku: "Stanno dimostrando di essere la squadra da battere. Non avevo dubbi che anche in emergenza avrebbero fatto bene"

Il mercato di gennaio si avvicina e sia in entrata che in uscita sono diverse le società che potrebbero muoversi per rinforzare la propria rosa. Tra di loro anche la Juventus, che potrebbe lasciar partire alcuni elementi che non stanno mantenendo le aspettative in questa prima parte di stagione. Due di questi sono gestiti dall'agente Federico Pastorello che, presente alla cerimonia di premiazione del Golden Boy 2021, ha parlato del possibile futuro di Bernardeschi e Arthur: "Il rinnovo di Bernardeschi (contratto in scadenza al termine della stagione, ndr) lo vediamo più avanti, c’è la possibilità di dialogo. Federico è comunque contento e concentrato sulla sua stagione. Arthur era stato scelto da un altro allenatore e con Allegri sta trovando un po' meno spazio e, tenendo conto che c'è una Coppa del Mondo all'orizzonte, il suo desiderio è quello di trovare un po' più di continuità. Stiamo cercando di attrezzarci per trovare la giusta soluzione".