Ancora l’Italia e San Siro, dopo la sfida nel girone con il Milan, nel cammino Champions del Liverpool di Jurgen Klopp. "Ho dovuto aspettare 54 anni per giocare a San Siro per la prima volta... e ora succederà due volte in tre mesi, quindi per me è una bella notizia”, ha affermato l’allenatore dei Reds al sito ufficiale del club inglese dopo il sorteggio degli ottavi di Champions League che vedrà la sua squadra sfidare l’Inter. "È stato certamente un sorteggio difficile, i nerazzurri sono primi in Italia, sono una buonissima squadra in un buon momento. Vedremo come andranno le cose da qui a febbraio quando ci affronteremo", ha proseguito Klopp.