Calciomercato, il report della Fifa sui guadagni degli intermediari

Secondo il report Intermediaries in International Transfers pubblicato oggi dalla Fifa, nel 2021 le commissioni corrisposte per i servizi di intermediari sono ammontate a 500,8 milioni di dollari. Nel 2021, nel Transfer Matching System (Tms) è stato completato un totale di 17.945 trasferimenti internazionali di giocatori professionisti. Di questi, 3.545 (19,8%) hanno coinvolto almeno un agente intermediario.

Benché la spesa dei club per i diritti di trasferimento abbia registrato un calo per il secondo anno consecutivo (-13,9% nel 2021 e -23,4% nel 2020), questa riduzione non si è rispecchiata nelle commissioni pagate per i servizi di intermediazione, che sono rimaste allo stesso livello del 2020 e hanno persino segnato un leggero aumento dello 0,7%. Secondo un altro report pubblicato dalla Fifa all'inizio di quest'anno, nell'ultimo decennio è stato pagato un totale di 3,5 miliardi di dollari per le commissioni di intermediazione in trasferimenti internazionali.