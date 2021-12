Dortmund, mega offerta per trattenere Haaland

Secondo quanto scrive la Bild, il club tedesco è pronto a raddoppiare l'ingaggio – portandolo così a 16 milioni di euro a stagione – per provare a trattenere almeno per un altro anno il norvegese in giallonero

Il suo nome è in cima alla lista dei desideri dei principali top club europei. Bayern Monaco, Manchester City, Barcellona, Manchester United, Real Madrid, etc: tutti pazzi per Erling Haaland, attaccante del Borussia Dortmund in scadenza di contratto nel 2024 ma che può lasciare il club tedesco già la prossima estate dietro il pagamento della clausola di risoluzione (valida appunto per la sessione di calciomercato estivo del 2022) dal valore di circa 75 milioni di euro. Una cifra che, visto il valore del norvegese, in tanti sono pronti a sborsare. Come convincere allora Haaland a rimanere al Dortmund? Secondo quanto scrive la Bild, il club tedesco sta pensando a un importante sacrificio economico per provare a trattenere Haaland per almeno un altro anno: la società giallonera, infatti, è pronta a raddoppiare l’ingaggio attualmente percepito dal classe 2000, che andrebbe a guadagnare 16 milioni di euro a stagione (oggi ne percepisce 8), diventando così il più pagato della rosa, primato che oggi spetta a Marco Reus che guadagna 12 milioni di euro.