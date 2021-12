Tutti pazzi per Erling Haaland, attaccante norvegese del Borussia Dortmund e sogno di mercato dei principali i top club europei. Nelle scorse settimane il suo agente, Mino Raiola, ha ammesso che tra i club interessati al classe 2000 ci sono Bayern Monaco, Manchester City, Barcellona e Real Madrid. E proprio i Blancos, stando a quanto ammesso alla Bild dall'amministratore delegato del Borussia Dortmund Hans-Joachim Watzke, si sono già mossi per l’attaccante: "Non importa dove andrà, ma tutto il mondo parla di Erling Haaland. L’unica garanzia che ho è che il Real Madrid è molto interessato a lui. Potrei nominare anche altre 25 squadre al momento, ma so per certo del Real".