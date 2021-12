L'esterno destro francese classe 1998 del Lille è il primo colpo del calciomercato invernale dei viola: è arrivato a Firenze nella mattinata di giovedì per svolgere le visite mediche di rito e firmare il contratto. Nella stagione con il Lille ha totalizzato sin qui 24 presenze tra campionato e coppe, 2 gol (di cui uno in Champions League) e 2 assist. Al club francese andranno 14 milioni di euro più uno di bonus, oltre al 15% sulla futura rivendita

Jonathan Ikonè è atterrato a Firenze. L'esterno destro francese classe 1998 del Lille sarà il primo colpo del calciomercato invernale dei viola. Ikonè è arrivato in Italia nella mattinata di giovedì 23 dicembre per svolgere le visite mediche di rito e firmare il suo contratto con la Fiorentina. Definita la trattativa con il Lille, dove in stagione ha totalizzato sin qui 24 presenze tra campionato e coppe e 2 gol (di cui uno in Champions League) e 2 assist: al club francese andranno 14 milioni di euro più uno di bonus, oltre a un 15% su una futura rivendita.