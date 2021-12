Cosa c'è nel futuro di Dusan Vlahovic

Quello di Dusan Vlahovic èuno dei nomi caldi per il mercato nel 2022. L'attaccante serbo ha un contratto con la Fiorentina fino al 30 giugno 2023 e non rinnoverà. Questo lo rende un uomo mercato: sicuramente in estate, difficilmente in questa finestra di gennaio. Vlahovic ha due obiettivi in testa: vincere la classifica cannonieri (attualmente è primo con 16 gol) e portare la Fiorentina in Europa, per lasciarsi nel migliore dei modi con la città di Firenze dove si è sempre trovato benissimo. Nonostante la situazione contrattuale, la richiesta di Commisso per Vlahovic è di 70 milioni di euro. Cifra che nessun può spendere in Italia. Nemmeno la Juventus, il club che in Italia segue l'attaccante serbo con maggiore attenzione. Arrivabene è stato chiaro sulla stategia di mercato attuale della società: "Scordiamoci colpi". Un investimento di quel tipo, sulla carta, sarebbe possibile solo in caso partisse un big (Kulusevski?) e se il club riuscisse a liberarsi di ingaggi (come Arthur e Ramsey).