La squadra del presidente Giulini cambia volto in difesa. Trattativa praticamente definita per il difensore dell'Atalanta: sosterrà le visite mediche con il club rossoblù mercoledì 29 dicembre. Mancano invece solo gli ultimi dettagli per il centrale del Sassuolo

Il Cagliari rinforza la difesa . Il club rossoblù sta definendo gli arrivi di Matteo Lovato dall'Atalanta ed Edoardo Goldaniga dal Sassuolo. Per Lovato la trattativa è praticamente chiusa e c'è già una data per la visite mediche per il centrale ex Verona: si terranno il 29 dicembre. Dialogo in via di definizione anche per Goldaniga, tornato al Sassuolo nella scorsa estate dopo il biennio in prestito al Genoa.

I numeri di Lovato e Goldaniga

La società del presidente Giulini, oggi penultima in Serie A con 10 punti dopo 19 giornate di campionato, è pronta quindi a cambiare volto nel corso del calciomercato di gennaio con alcuni addii (Godin e Caceres, esclusi dai convocati per l'ultima partita del 2021 sul campo della Juventus) già annunciati. Lovato e Goldaniga vanno a caccia di spazio dopo una prima parte di stagione da comprimari. Il difensore classe 2000 dell'Atalanta ha collezionato 7 presenze tra Serie A e Champions League, per 347 minuti complessivi in campo, mentre il 28enne del Sassuolo è sceso in campo una sola volta in neroverde, subentrando nel finale della partita pareggiata per 2-2 il 17 ottobre proprio sul campo del Genoa. Ora sono entrambi pronti per una nuova tappa della carriera. A Cagliari, per partecipare alla rincorsa salvezza della squadra allenata da Walter Mazzarri.