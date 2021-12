Eterno Santa Cruz: a 40 anni firma col Libertad

40 anni e la voglia di essere ancora protagonista in campo. Roque Santa Cruz ha infatti accettato l’ennesima sfida calcistica della sua lunga e vincente carriera: l’attaccante ex tra le altre di Bayern Monaco e Manchester City ha detto sì alla proposta del Libertad , club paraguaiano che giocherà la fase a gironi della Copa Libertadore,s a cui si è legato fino al 2022. "¡¡¡Bienvenido a tu Nueva Casa!!!", l’annuncio su Twitter della società con tanto di foto con Roque Santa Cruz con addosso la nuova maglia a strisce bianconere.

Ha vinto una Champions con il Bayern

Il picco più alto della sua carriera Santa Cruz lo ha raggiunto con il Bayern Monaco, club con il quale ha realizzato 51 gol in 238 partite, vincendo tra le altre cose anche una Champions League e cinque Bundesliga. Tra le altre ha giocato anche con il Manchester City e in Spagna con Malaga e Betis. Nel 2017 il ritorno in Paraguay, all’Olimpia Asuncion, club che lo ha lanciato nel grande calcio. Ora una nuova sfida in patria, ma questa volta con la maglia del Libertad.