Oltre alla mega offerta presentata nelle ultime ore a Lorenzo Insigne, il club canadese punta il capitano granata, anche lui in scadenza di contratto al termine della stagione in corso: primi contatti tra le parti per valutare la disponibilità del calciatore e pronta un'eventuale proposta economica molto importante

Toronto scatenato e soprattutto con gli occhi puntati sulla Serie A: dopo aver presentato una mega offerta a Lorenzo Insigne, il club canadese sta pensando anche ad Andrea Belotti per formare una coppia d'attacco tutta italiana. Per il momento non si tratta ancora di una vera e propria trattativa, ma di primi contatti per sondare l'eventuale disponibilità del capitano del Torino, anche lui come Insigne con il contratto in scadenza al termine della stagione in corso: come fatto con il fantasista del Napoli, il club canadese è pronto a mettere sul piatto un contratto importante (con una cifra superiore ai circa 3 milioni di euro proposti dal Torino per rinnovare) allo scopo di convincere il "Gallo" a sposare il progetto.