L'attaccante del PSG parla del suo futuro a La Gazzetta dello Sport: "Penso a far parlare di me in campo. Certamente poi la situazione andrà affrontata, perché il tempo passa, ma per il momento non è questa la priorità. La squadra può crescere ancora tanto, giocare con Messi e Neymar è un'opportunità incredibile. Playoff Mondiali? Tifo per l'Italia del mio amico Verratti"

"Tutti sanno che sono un grande giocatore e come tale il mio compito è anche quello di far parlare di me in campo, non fuori. Poi certamente la situazione andrà affrontata, perché il tempo passa, ma per il momento non è questa la priorità". Kylian Mbappé parla così a La Gazzetta dello Sport del suo rinnovo di contratto con il Paris Saint-Germain, in scadenza il prossimo 30 giugno. Lo fa da miglior giocatore dell'anno, premio ricevuto nel corso dei Globe Soccer Awards di Dubai. "Ogni premio è emozionante perché diverso dagli altri, perché ha una sua storia ed è simbolico. Il fatto di essere premiato in un evento così importante - sottolinea il 23enne francese- davanti a grandi giocatori è qualcosa di particolarmente prestigioso".

"Bisogna sempre rimettersi in discussione" vedi anche Parata di stelle a Dubai: le foto del Globe Soccer Alle spalle c'è un 2021 non semplice: il PSG ha perso la Ligue 1 2020/21, vinta dal Lille, e la Francia di Mbappé è uscita dagli Europei agli ottavi, cedendo alla Svizzera ai rigori, complice l'errore dell'attaccante dal dischetto. "Bisogna sapersi rimettere in discussione ed è quello che ho fatto - spiega Mbappé - questo è il mio modo di andare avanti. Di margini di progressione ce ne sono sempre. Benché quest’anno sia maturato molto nel mio calcio, resto un giocatore giovane, quindi penso di poter migliorare ancora".

"Giocare con Messi e Neymar, opportunità incredibile" Dopo 19 turni di campionato, il PSG è in vetta alla Ligue 1 a +13 sul Nizza secondo. Grandi attese ci sono anche sul percorso di Messi e compagni in Champions League. "Tutti si aspettano meraviglie quando una squadra può schierare giocatori di questo livello - evidenzia Mbappé - ma non vanno dimenticati gli episodi che hanno condizionato la prima parte di stagione: l’infortunio di Neymar, la fase di adattamento di Messi, qualche difficoltà nel gioco di squadra. Ma quando hai a disposizione questo tipo di giocatori non si può che essere fiduciosi. Giocare con loro per me è un’opportunità incredibile".