Napoli: piace Tuanzebe dell'Aston Villa

Per rinforzare la rosa di Spalletti il Napoli sta studiando vari profili in difesa ma spicca quello di Axel Tuanzebe, venticinquenne difensore centrale di proprietà del Manchester United ma già in prestito all'Aston Villa in questa stagione

Seppur senza avere la possibilità di fare grandi investimenti, il Napoli si muoverà sul mercato per cercare delle buone opportunità per rinforzare la squadra di Luciano Spalletti e preparare la seconda metà di stagione, ricca di appuntamenti importanti. Per la difesa, un nome che piace è quello di Axel Tuanzebe, difensore centrale di 24 anni di proprietà del Manchester United, quest'anno già in prestito all'Aston Villa. Arrivano conferme dall'indiscrezione del Corriere dello Sport: il Napoli apprezza molto il profilo del giovane inglese e sta cercando di sondare il terreno sia con il Manchester United che con l'Aston Villa per capire se ci possano essere i margini per un nuovo prestito di Tuanzebe a stagione in corso (lui che - lo ripetiamo - è attualmente in prestito all'Aston Villa), ed eventualmente capire le cifre per l'ipotetico riscatto a fine stagione.