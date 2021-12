L'ex attaccante della Juventus, miglior marcatore del Toronto con 83 gol, commenta al Corriere dello Sport il possibile trasferimento in Canada di Insigne: "A me sembra strano perché, non penso che molli una squadra in lotta per lo scudetto su due piedi. Troverebbe una città bellissima in un Paese bellissimo, più vivibilità ma anche meno visibilità, Deve mettere in conto il rischio professionale di sparire dai radar" IL TORONTO PUNTA ANCHE BELOTTI: PRIMI CONTATTI Condividi

"A me sembra strano perché è il capitano del Napoli e non penso che molli una squadra così in lotta per lo scudetto su due piedi". Sebastian Giovinco, ex attaccante del Toronto, commenta così il possibile trasferimento di Lorenzo Insigne al club della Major League Soccer. "Qui sono sicuri che sia fatta, lo aspettano per marzo - spiega Giovinco - troverebbe una città bellissima in un Paese bellissimo, più vivibilità ma anche meno visibilità".

"Devi mettere in conto di sparire dai radar" approfondimento Obiettivi e strategie delle big di A a gennaio Punto di vista di chi a Toronto ha segnato 83 gol in quattro anni, diventando il miglior marcatore del club, e ha vinto la Mls nel 2017. "Dipende tutto da cosa Insigne cerca, personalmente io a livello umano mi sono trovato bene: tecnicamente si troverebbe bene per la semplice ragione che è un grande giocatore, capace di fare la differenza. A livello professionale devi mettere in conto di sparire dai radar. Il calcio lì non è visto come uno degli sport principali. Se si è disposti a rinunciare a queste cose, si tratta di un’esperienza che consiglio a tutti. Tanti soldi? Quando sono arrivato io nel 2015 mi erano stati promessi mari e montagne, che in realtà non c'erano. Ma non rimpiango la mia scelta".

Insigne-Toronto, i dettagli leggi anche Mega offerta da Toronto, Insigne pronto a dire sì Il contratto di Insigne scadrà a giugno del 2022. Sul piatto dell'attaccante è arrivata un’offerta importantissima: proposta quinquennale da 11.5 milioni di euro a stagione più 4.5 milioni di euro di bonus legati al numero di gol e assist. Insigne non ha ancora accettato la proposta del club canadese, ma è molto tentato. Eventualmente però il trasferimento avverrebbe solo a giugno, visto che Insigne ha deciso di finire la stagione con il Napoli.