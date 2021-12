Il terzino, che ha trovato poco spazio con D'Aversa, si trasferisce in prestito con diritto di riscatto. Per lui si tratta di un ritorno a Verona visto che ha indossato la maglia del Chievo

Il primo rinforzo di gennaio del Verona sarà Fabio Depaoli. È fatta per il trasferimento in Veneto del terzino destro classe 1997 di proprietà della Sampdoria. Le due società hanno trovato l'accordo sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Per Depaoli si tratta di un ritorno a Verona visto che è cresciuto calcisticamente nel Chievo. L'ingresso nel settore giovanile clivense risale al 2008, poi l'esordio in Serie A nel 2017: in totale 61 presenze con la maglia gialloblu.