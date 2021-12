Barcellona, pessimismo per il rinnovo di Dembélé

Dembélé libero di trovare una nuova squadra

Una richiesta completamente fuori dalle possibilità del Barcellona, soprattutto alla luce dei recenti problemi economici che sta avendo il club catalano. I blaugrana avevano messo sul piatto un ingaggio leggermente più basso rispetto a quello percepito attualmente da Dembélé, ma con dei bonus legati alle sue prestazioni. Alcune settimane fa sembrava che le parti potessero chiudere l'accordo per il rinnovo entro la fine dell'anno, mentre ora il francese, il cui contratto è in scadenza il prossimo giugno, è libero di iniziare a trattare con qualsiasi club per trovare un accordo per la prossima stagione.