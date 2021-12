Morata-Barça, contatti. Depay non piace alla Juve

Le strade di Alvaro Morata e della Juventus potrebbero separarsi di nuovo. Nelle ultime ore il Barcellona , che è alla ricerca di un numero 9, si è fatto sotto per l'attaccante bianconero: una trattativa allo stato embrionale che coinvolgerebbe anche l'Atletico Madrid , proprietaria del cartellino del giocatore. Per Morata l'Atletico chiede che il Barça si prenda in carico il prestito fino a fine stagione dell'attaccante spagnolo, aggiungendo l'obbligo di riscatto al termine del campionato per una cifra intorno ai 35 milioni di euro. Una soluzione che però non sembra soddisfare i blaugrana, che continueranno a trattare con i Colchoneros.

Juventus, la "contropartita" Depay non convince

La condizione necessaria alla Juventus per lasciar partire Morata, però, è trovare un sostituto. Il Barcellona ha offerto Depay, ma il nome dell'attaccante olandese non sembra entusiasmare molto i bianconeri che non vorrebbero accettare anche per via del recente infortunio. Un fattore che potrebbe giocare un ruolo determinante nella trattativa è la volontà di Xavi: l'allenatore spagnolo, infatti, vorrebbe puntare su Morata come titolare. Inoltre il numero 9 della Juventus sa che i bianconeri non lo riscatteranno al termine della stagione, per cui qualora dovesse trovare una buona soluzione già a gennaio intende prenderla in considerazione insieme al suo agente.