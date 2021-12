Il club azzurro ha presentato un'offerta di 400mila euro per il prestito secco del difensore, attualmente in prestito all'Aston Villa: i Red Devils vorrebbero 1 milione e le parti continuano a trattare per trovare una soluzione. Più difficile, invece, arrivare a Min Jae-Kim: il Fenerbahce non vorrebbe privarsene e non apre all'ipotesi prestito

Il via ufficiale del mercato di gennaio si avvicina e il Napoli è alla ricerca di un nuovo difensore per sostituire Kostas Manolas, partito in direzione Olympiakos. In cima alla lista dei desideri del club azzurro c'è Axel Tuanzebe, difensore centrale classe 1997 di proprietà del Manchester United e attualmente in prestito all'Aston Villa. Per il centrale congolese, il Napoli ha presentato nelle ultime ore una nuova offerta ai Red Devils che prevederebbe un prestito secco a 400mila euro. Siamo ancora lontani rispetto al milione richiesto inizialmente dal club inglese, ma sicuramente un passo in avanti rispetto ai 200mila euro offerti in prima battuta dalla società azzurra. I due club continuano a trattare per trovare la soluzione più idonea, con l'ipotesi di inserimento del diritto di riscatto che al momento non viene contemplata.