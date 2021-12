1/31

COPPA D'AFRICA, LE ULTIME. Secondo il sito francese RMC Sport la Coppa d'Africa, in programma in Camerun dal 9 gennaio al 6 febbraio 2022, potrebbe essere cancellata a causa del peggioramento della pandemia. La CAF sottolinea come per ora l'organizzazione del torneo proceda regolarmente. L'ECA ha comunicato che senza norme Covid adeguate non libererà i giocatori che militano nei club europei. Vediamo intanto chi sono i calciatori 'potenzialmente' convocabili per la prossima Coppa d'Africa che militano nella nostra Serie A