Atalanta-Boga, visite mediche a Milano. VIDEO

Giorno di visite mediche con l'Atalanta per Jeremie Boga. L'esterno ivoriano ha svolto i controlli di rito a Milano, alla casa di cura La Madonnina, passaggio necessario prima dell'ufficialità del trasferimento dal Sassuolo. Boga, tuttavia, non sarà da subito a disposizione di Gasperini. Dopo le visite mediche si aggregherà nuovamente alla Costa d'Avorio in vista della Coppa d'Africa che prenderà il via il 9 gennaio. Al termine della competizione il giocatore potrà iniziare la sua avventura in nerazzurro.