Le date di fine mercato invernale in Italia e negli altri Paesi

In Italia la data di fine trattative per il calciomercato invernale per i campionati professionistici è quella del 31 gennaio. Stessa deadline degli altri quattro maggiori campionati europei, con orario che cambia invece di nazione in nazione. Germania, Inghilterra e Francia hanno dato lo start alle trattative a Capodanno. In Premier League la chiusura è fissata alle 23 locali (la mezzanotte italiana) mentre in Bundesliga il mercato si concluderà alle ore 18. Stesso giorno di fine trattative dell’Italia anche per Olanda e Portogallo, mentre in Turchia la finestra per le trattative si aprirà il 12 gennaio e si chiuderà l'8 febbraio. In Sudamerica date diverse: l’Argentina che apre il 24 gennaio e chiude il 23 febbraio. In Brasile trattative aperte dall'1 marzo al 23 maggio, mese in cui avrà il via il calciomercato della MLS negli Stati Uniti. Mercato extralarge in Russia, con trattative aperte fino al 22 febbraio, e in Cina, dove si potrà comprare e vendere fino al 26 febbraio.