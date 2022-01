Sarri vuole un terzino sinitro e un vice Immobile, ma per comprare serve prima vendere. Lazzari e Muriqi in uscita. L'allenatore ha un debole per Emerson Palmieri ma al momento è solo una suggestione MERCATO: ACQUISTI, CESSIONI E TRATTATIVE DI GENNAIO Condividi

Vendere per comprare: il ritornello è sempre lo stesso delle ultime sessioni. L’indice di liquidità non blocca ma condiziona il mercato della Lazio, anche a gennaio. E allora per accontentare Sarri, che ha chiesto un terzino sinistro e un vice Immobile, servirà far cassa attraverso cessioni e taglio sugli ingaggi (vera chiave per abbassare l’indice).

Esuberi e cessioni mercato Acquisti, cessioni e trattative di gennaio squadra per squadra Trovare sistemazione agli esuberi Jony, Vavro, Escalante e Durmisi il primo passo. Poi le cessioni “eccellenti”: Lazzari e Muriqi sono sul mercato. Più facile cedere il primo che vorrebbe rimanere in Italia; per l’attaccante probabile invece il ritorno in Turchia anche se ci sono piste che portano alla Championship inglese: Hull City in prima fila.

Le entrate: Sarri sogna Emerson leggi anche Bomber italiani nel 2021: Immobile è il re del gol Per le entrate rimane aperto il fronte col Verona per Kalinic e Casale, jolly difensivo: trattativa in corso. Nel ruolo di terzino dopo un anno di attesa potrebbe essere tesserato Kamenovic (che si allena con la squadra ormai da luglio), ma Sarri vorrebbe qualcosa di più. Ha un debole per Emerson Palmieri, ma è al momento solo una suggestione. Molto più concreta la pista che porta Reinildo Mandava, classe '94 del Lille. Dalla Francia rimbalzano da giorni voci su Kurzawa ma ingaggio alto e gradimento tiepido dell’allenatore sembrano chiudere ogni ipotesi di trattativa vera e propria. Per l’attacco Tare ha proposto a Sarri una serie di nomi Under 23 che giocano in Bundesliga e campionato austriaco. L’allenatore li sta studiando ma preferirebbe un profilo che già conosca il nostro campionato. Sarà prevalentemente un mercato di scambi, ecco perché nelle prossime ore gli scenari potrebbero anche cambiare.