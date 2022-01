Lille chiede 20 mln per Botman: il Milan ci prova

C'è sempre il classe 2000 olandese sulla lista dei rossoneri per la difesa: operazione complicata, il Lille chiede 20 milioni di euro. Il Milan lavora per trovare la formula giusta e pensa al futuro: Botman sarebbe il sostituto di Romagnoli (difficile il rinnovo), con Bremer altro obiettivo per l'estate

Dopo l'infortunio subito da Kjaer, il Milan è sempre alla ricerca di un nuovo difensore centrale da regalare a Stefano Pioli. È questa la priorità del calciomercato di gennaio, con Sven Botman in cima alla lista dei desideri del club rossonero. L'operazione per il classe 2000 del Lille è però molto complicata, soprattutto a causa dei costi elevati: la società francese, infatti, chiede 20 milioni di euro. Il Milan è al lavoro, sta provando a trovare la formula giusta per sbloccare la trattativa sfruttando anche le difficoltà economiche del Lille, costretto ad altre cessioni dopo quella di Ikoné alla Fiorentina. Da vedere se quindi il club francese accetterà l'idea di un prestito fino a giugno, con l'inserimento di un diritto di riscatto da esercitare in estate. Non solo il Milan, su Botman ci sono altri importanti club europei come il Newcastle, che ora ha grandi possibilità dal punto di vista economico per fare un investimento del genere, offrendo anche un ingaggio importante al giocatore.