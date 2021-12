Già da bambino Botman mostrava queste grandi doti fisiche e atletiche , dal punto di vista muscolare era nettamente più sviluppato rispetto ai suoi compagni di squadra sin da quando entrò a far parte delle giovanili dell'Ajax a 9 anni. A quell'età, infatti, faceva la differenza proprio dal punto di vista fisico, ma giocando da centravanti . Una caratteristica, in particolare, colpiva chi lo guardava: la scelta di tempo nell'anticipo sul difensore avversario nel gioco aereo. Un fondamentale che portò i suoi allenatori, nel corso degli anni, ad avere l'intuizione di retrocederlo come posizione in campo, schierandolo al centro della difesa proprio per sfruttare dall'altro lato questo suo strapotere. Il suo passato da centravanti lo ha portato con sé, conservando la propensione al gioco con il suo mancino e alla conclusione. Ma nel corso degli anni si è sviluppato come difensore centrale, migliorando in tutti i fondamentali.

La cessione al Lille e il titolo di campione di Francia

leggi anche

Anche a Natale il solito Ibra: auguri provocatori

Nonostante l'importante crescita, l'Ajax non ha mai puntato veramente su di lui. Botman ha fatto tutta la trafila delle giovanili del club olandese, fino alla seconda squadra, per poi essere mandato in prestito all'Heerenveen. Per lui 26 presenze e 2 gol in Eredivisie a 20 anni, prestazioni importanti che hanno attirato le attenzioni del Lille. L'Ajax, al rientro dal prestito, ha preferito monetizzare, cedendolo al club francese per 8 milioni di euro. A un anno e mezzo di distanza, il valore di Botman si è almeno triplicato. Al Lille, infatti, si è da subito imposto come un titolare della squadra, al fianco del portoghese José Fonte. Con Galtier è arrivato il titolo di campioni di Francia, davanti al Paris Saint-Germain di Neymar e Mbappé. Per Botman 37 presenze in 38 giornate di campionato, tutte da titolare senza saltare nemmeno un minuto. A queste vanno aggiunte le 8 collezionate in Europa League. Al Lille, in estate, è cambiato allenatore, ma anche con Gourvennec c'è sempre spazio per l'olandese al centro della difesa. In estate è arrivata la vittoria della Supercoppa di Francia, con il PSG battuto per 1-0 in finale. In questa stagione, invece, Botman ha collezionato già 12 presenze in campionato con un gol alla prima giornata contro il Metz, restando però fermo per 2 mesi per un infortunio muscolare. L'olandese ha giocato anche 3 partite in Champions League, con il Lille che ha vinto il gruppo G ed è ora atteso dall'ottavo di finale contro il Chesea. Un'altra vetrina importante, in cui Botman sarà gioiello da osservare attentamente.