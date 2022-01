Sarà ancora al Chelsea il futuro di Thiago Silva. Coma annunciato dallo stesso club inglese con una nota ufficiale, il 37enne difensore brasiliano – in scadenza a giugno – ha rinnovato con la sua attuale società per un’altra stagione . "L’avventura di Thiago Silva al Chelsea continuerà nella stagione 2022/23 dopo che il difensore ha prolungato di un anno il suo contratto con il club", si legge nel sito dei Blues. Nella parole di Marina Granovskaia, direttore del Chelsea, tutta la soddisfazione per l’accordo raggiunto: "L'esperienza, la leadership e le qualità di Thiago Silva sono state e rimangono molto importanti per questa squadra, quindi siamo estremamente lieti di prolungare il suo contratto di un altro anno".

"Grazie Chelsea, giocare qui è un piacere"

Al Chelsea dal 2020, Thiago Silva – che con i Blues ha vinto anche una Champions League – ha commentato così il rinnovo al sito ufficiale del club: "Giocare qui con il Chelsea è un vero piacere. Non avrei mai pensato di giocare per tre anni in questo grande club, quindi sono molto felice di rimanere per un’altra stagione. Vorrei anche ringraziare la mia famiglia, il club, Marina e il signor Abramovich per questa opportunità. Continuerò a dare tutto per questo club e per i tifosi, che sono sempre stati al mio fianco da quando sono arrivato. È incredibile avere questo rapporto con i tifosi e con tutto l’ambiente: anche con i giocatori, lo staff e l'intero club. Darò tutto per continuare a giocare ad alti livelli nel campionato più importante del mondo", ha concluso il brasiliano.