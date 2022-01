Il Chelsea ha deciso di escludere Romelu Lukaku dai convocati per la sfida giocata ieri contro il Liverpool (2-2 il risultato finale). Una decisione arrivata dopo la conferenza stampa in cui Tuchel si era detto infastidito per l’intervista rilasciata dall’attaccante. Non è escluso che nelle prossime settimane le parti possano avviare un dialogo per uscire da questa situazione. Lukaku ha detto di sperare di tornare all’Inter un giorno, a oggi è molto complicato per via delle cifre della sua cessione ai Blues (115 milioni + ingaggio da 12 mln l’anno) ma come sappiamo le vie del mercato sono infinite.