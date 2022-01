Genoa, rinforzo in difesa: in chiusura Ostigard

Altro rinforzo in arrivo in difesa per i rossoblù: è in chiusura la trattativa per l'arrivo in prestito di Ostigard, centrale di proprietà del Brighton. Il giocatore è atteso nelle prossime ore in città

Tra le squadre più attente sul mercato c'è il Genoa, che in questa sessione invernale ha bisogna di rinforzi importanti per migliorare la rosa e puntare alla salvezza. Il nome nuovo per la difesa è quello di Leo Skiri Ostigard, centrale norvegese attualmente allo Stoke City ma di proprietà del Brighton. Per lui, in questa stagione, 13 presenze e un gol nella Championship inglese, l'anno scorso invece ha vestito da titolare la maglia del Coventry. Il Genoa lo ha scelto per rinforzare il reparto difensivo, la trattativa ormai è in chiusura e si va verso un prestito secco fino al termine del campionato. Il classe 1999 è atteso in Italia e, nelle prossime ore, sarà in Liguria per iniziare la sua nuova esperienza nel campionato di Serie A.