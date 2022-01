In un'intervista rilasciata al quotidiano serbo Politika, il bomber della Fiorentina, Dusan Vlahovic, è tornato a parlare della sua situazione con il club viola. A inizio ottobre, la Fiorentina aveva reso nota la volontà del giocatore di non rinnovare il contratto, in scadenza a giugno 2023, preannunciando così un prossimo addio. Vlahovic, nell'intervista, non è però parso così categorico nelle prossime scelte sul suo futuro. Alla domanda se sia ancora possibile trovare un punto d'incontro con Commisso e la dirigenza viola, il calciatore ha detto: "Attualmente sono concentrato su nuovi traguardi, ma mai dire mai". Poi, ha aggiunto: "L'ho affermato più volte finora. Qui a Firenze si sta facendo una bella storia di calcio. Abbiamo una buona squadra, grandi calciatori, un grande sostegno da parte dei tifosi. Tutto merita rispetto. Solo Dio sa cosa accadrà nel prossimo periodo. Il mio desiderio è quello di portare la Fiorentina in Europa, perché non siamo stati in Europa per molto tempo. Poi non so cosa può succedere. Vedremo".