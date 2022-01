Sampdoria, Rincon è sempre più vicino

Il venezuelano, in scadenza di contratto con il Torino, si trasferirà per sei mesi con l'obiettivo di rimettersi in gioco. Per lui si tratta di un ritorno in Liguria dove ha vestito la maglia del Genoa dal 2014 al 2017

Tomas Rincon è sempre più vicino alla Sampdoria. Dopo la rescissione di Adrien Silva, i blucerchiati hanno iniziato la ricerca di un nuovo centrocampista e il venezuelano è il favorito. La trattativa è in via di definizione e le parti stanno lavorando per arrivare ad un accordo in breve termine. Rincon è in scadenza di contratto con il Torino e dovrebbe trasferirsi alla Sampdoria per sei mesi. Un periodo dove il venezuelano cercherà di mettersi in gioco per guadagnarsi la conferma in vista della prossima stagione.