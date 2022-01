Dopo le voci sul possibile esonero prima di Natale, torna in bilico la posizione dell'allenatore dello Spezia: decisivo il derby contro il Genoa, ex squadra di Thiago Motta. Per la successione, avviati i contatti con Rolando Maran

Thiago Motta è di nuovo a rischio. Dopo il "no" di Giampaolo prima di Natale, la posizione dell'allenatore dello Spezia è stata resa molto meno solida dalla sconfitta interna dell'Epifania contro il Verona. Da parte della società c'era la volontà di cambiare già prima dell'ultima gara del 2021, vinta poi sul campo del Napoli, e nemmeno la vittoria ottenuta allo stadio Diego Armando Maradona era servita a modificare la situazione, tanto da portare ai contatti con Marco Giampaolo. Ora Thiago Motta si giocherà la panchina contro il suo passato: il Genoa , club in cui il centrocampista ha giocato nella stagione 2008/09, prossimo avversario domenica 9 gennaio alle 18:30 nel derby.

Contatti in corso con Maran

In caso di risultato negativo contro il Genoa, lo Spezia ha già pronta la soluzione per il prosieguo della stagione. Si tratta di Rolando Maran: è lui l'allenatore scelto per sostituire Thiago Motta in caso di esonero. Curiosità: Maran è ancora sotto contratto con i prossimi avversari dello Spezia. Il Genoa è infatti l'ultima società allenata dal 58enne di Trento, esonerato dal club rossoblù a dicembre del 2020.