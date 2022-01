Il club granata punta lo svizzero classe 2002 per il centrocampo: in stagione ha segnato 4 reti e servito 7 assist in 27 partite giocate tra campionato svizzero, Coppa nazionale e Champions. Ha fatto anche gol al Manchester United. Per la fascia sinistra piace Fares: intesa con la Lazio ma il Genoa non libera il giocatore

Il Torino ha messo nel mirino Fabian Rieder dello Young Boys. Mezzala classe 2002, ha già giocato titolare in Champions League nel girone dell'Atalanta e ha fatto gol al Manchester United nell'1-1 di Old Trafford. Nato il 16 febbraio 2002, Rieder ha già messo insieme 58 presenze con la maglia del club di Berna, dove giocava anche Hefti (nuovo acquisto del Genoa) e in questa stagione ha segnato 4 reti e servito 7 assist in 27 partite giocate tra campionato svizzero, Coppa nazionale e Champions. Osservato speciale, piace al Toro che ha chiesto informazioni in maniera concreta. Quello granata non è l'unico club di Serie A che segue il giocatore: Rieder piace anche all'Udinese.