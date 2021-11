9/24

DINO BAGGIO - Quel giorno c'erano due Baggio in campo: dalla parte del Parma, il centrocampista Dino. In passato aveva collaborato con le giovanili del Montebelluna, club di Treviso. Ora si è allontanato dal mondo del pallone: "Ho fatto tre apparizioni teatrali in eventi di beneficenza, ma non mi piaceva - ha detto al Corriere poco tempo fa -. Il mio vero hobby è correre in pista con le macchine, ogni tanto vado a Misano e guido una Gt3".