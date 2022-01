Oltre al Toronto, su Andrea Belotti c’è anche l’Al-Hilal, club di Riad (Arabia Saudita). L’offerta del club sarebbe di 8 milioni all’anno per l’attaccante; inoltre il club garantirebbe il pagamento immediato del cartellino al Torino che ora parlerà col giocatore per capire le sue intenzioni visto il contratto in scadenza senza possibilità che Belotti accetti la proposta di rinnovo fatta nei mesi scorsi. Anche il Newcastle ci ha provato per il Gallo nelle ultime ore ma il giocatore non è convinto.