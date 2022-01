Il giocatore portoghese sarebbe già arrivato in città per le visite mediche, pronto per iniziare una nuova avventura in Italia: per lui un ritorno in Serie A, tre anni e mezzo dopo l'addio alla Lazio

Un rinforzo di spessore ed esperienza per puntare alla salvezza, il Venezia sta per cedere alla tentazione Nani. Il 35enne attaccante portoghese è molto vicino al club arancioneroverde, tanto che il giocatore sarebbe già arrivato in gran segreto in città per sottoporsi alle visite mediche. È attesa la conferma ufficiale da parte della società, che sta lavorando in sordina per trovare l'intesa economica definitiva e arrivare a questo colpo di mercato. Nani attualmente è svincolato dopo un'avventura all'Orlando lunga tre anni, in cui ha segnato 31 gol in 87 partite. Il Venezia lo ha seguito proprio nel club americano in MLS, di cui il portoghese è stato anche capitano. Operazione quindi vicina alla chiusura, dopo le visite mediche si attende la firma e l'annuncio ufficiale.