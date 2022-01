Samp scatenata: preso Magnani, piacconi Sensi e Piccoli

Per la difesa i blucerchiati hanno chiuso col Verona per Magnani. Tentativo in corso anche per Sensi dell'Inter, anche se va ancora convinto il giocatore. Infine sorpasso sul Genoa per Piccoli, che può arrivare dall'Atalanta in prestito.