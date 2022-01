Dopo la sconfitta contro il Torino di sabato pomeriggio, la posizione di Roberto D'Aversa è tornata oggetto di riflessioni. Torna di moda l'idea che porterebbe a un ritorno di Marco Giampaolo sulla panchina della Samp ma non ci dovrebbero essere scossoni prima del derby di domenica 23 gennaio sul campo dello Spezia

Tre sconfitte su altrettante partite di campionato giocate nel 2022, cinque partite di fila senza vincere. Sono i numeri che hanno portato la Sampdoria a riflettere sulla posizione di Roberto D'Aversa . Dopo il ko interno in rimonta contro il Torino , la dirigenza è tornata a pensare a Marco Giampaolo , già sulla panchina blucerchiata dal 2016 al 2019 . Al momento D'Aversa dovrebbe rimanere alla guida della Samp almeno fino al derby in calendario domenica 23 gennaio alle 15 sul campo dello Spezia . Dalla società arrivano segnali di fiducia ma il futuro dell'allenatore resta ancora tutto da decidere.

Magnani è arrivato a Bogliasco

Intanto la Sampdoria ha rinforzato la difesa: domenica mattina è arrivato a Bogliasco per svolgere il suo primo allenamento con la squadra Giangiacomo Magnani. Il difensore centrale classe 1995 arriva in prestito con diritto di riscatto dal Verona, club in cui ha giocato nella prima parte di stagione 11 partite tra Serie A e Coppa Italia.