Fikayo Tomori è già stato operato, l’intervento è andato bene e sarà out per circa un mese dopo l’infortunio in Coppa Italia (lesione al menisco mediale del ginocchio sinistro). Non cambia di fatto la strategia del club rossonero, che un centrale lo cercava già per l’infortunio di Kjaer: Diallo del Psg e Bailly del Manchester United sono impegnati in Coppa d’Africa, non ci sono stati nuovi contatti negli ultimi giorni e comunque non sarebbero disponibili nell’immediato. Verrà fatto probabilmente un nuovo tentativo per Botman, visti i rapporti con il Lille, anche se il suo trasferimento a gennaio è molto complicato. Lo ha ribadito anche lo stesso presidente del club, Olivier Letang, all’Equipe: “Abbiamo grandi obiettivi per questo finale di stagione. Quindi lui resterà con noi per aiutarci”. Piace tanto anche Bremer, che però il Torino non vuole cedere adesso.