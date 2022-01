Newcastle su Zapata, no dell'Atalanta

Il club inglese, che nei giorni scorsi ha fatto un tentativo anche per Gosens, ha presentato un'offerta complessiva di 31 milioni di euro (5 per il prestito, 26 per il riscatto legato alla salvezza) per l'attaccante colombiano. Cifre ritenute troppo basse dall'Atalanta

Continua a guardare ancora in casa Atalanta il Newcastle per rinforzarsi in questo mercato di gennaio. Dopo il tentativo – al momento non andato a buon fine – per Robin Gosens, il ricchissimo club inglese di proprietà del Fondo Pif (il Fondo per gli investimenti pubblici dell'Arabia Saudita), ha presentato un’offerta anche per l’attaccante colombiano Duvan Zapata. Proposta di 5 milioni di euro per il prestito e 26 milioni di euro per il riscatto legato alla salvezza della squadra inglese, al momento penultimo in Premier League con 12 punti in 20 partite disputate. Cifre ritenute troppo basse dall’Atalanta, che ha respinto la proposta del club inglese: a queste condizioni economiche, infatti, è impossibile che l’operazione si concretizzi. Il club bergamasco, infatti, potrebbe cambiare idea soltanto in caso di un rilancio importante da parte del Newcastle.