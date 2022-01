Juve, l'idea Martial resta viva

Continuano i contatti tra la Juventus e Martial, attaccante classe 1995 ora al Manchester United in scadenza nel 2024. Un nome che i bianconeri monitorano da tempo e che vorrebbe lasciare i Red Devils in prestito e starebbe ascoltando eventuali proposte. Ha un ingaggio alto e non gradisce la proposta ricevuta dal Newcastle. Viene seguito sia dai bianconeri sia da Barcellona e Siviglia, l’ostacolo per l’inizio della trattativa – al momento – è che lo United vuole lasciarlo partire verso una squadra che possa pagare il 100% dello stipendio (di 13 mln di sterline l’anno) più una cifra per il prestito (non gratuito, quindi) fino a giugno.