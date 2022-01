Udinese, trattativa col Bochum per Bella-Kotchap

Il club friulano ha messo da tempo gli occhi sul giovane tedesco e ha già in pugno il suo 'sì'. La dirigenza bianconera è al lavoro per trovare un accordo con il Bochum, proprietario del cartellino del giocatore. La richiesta dei tedeschi è di cinque milioni di euro

L'Udinese continua a dimostrarsi uno dei club sempre più attenti ai giovani che si mettono in mostra nei maggiori campionati europei (e non solo). Il nuovo obiettivo del club friulano è Armel Bella-Kotchap, difensore centrale classe 2001 di proprietà del Bochum, in Bundesliga. Inizialmente l'Udinese aveva messo nel mirino Bella-Kotchap per l'estate, ma l'intenzione del club bianconero è ora quella di chiudere presto l'affare: il 'sì' del giocatore è già arrivato, adesso resta da trovare un accordo con il Bochum. La richiesta è di cinque milioni di euro per il cartellino del giovane difensore: le parti continuano a trattare per trovare un accordo.