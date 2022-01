Il club viola sta chiudendo un'operazione di mercato in prospettiva: Seck, 18 anni festeggiati lo scorso 1 gennaio, sarà inizialmente aggregato alla formazione Primavera allenata da Alberto Aquilani ma non è escluso che possa essere valutato anche per la prima squadra. Ha già esordito in Serie B

La Fiorentina sta per chiudere un arrivo in prospettiva: il club viola è infatti a un passo dall'acquisto di Assan Seck, esterno offensivo senegalese classe 2004 di proprietà del Pisa. L'operazione sarà perfezionata in prestito con diritto di riscatto. Seck sarà aggregato alla formazione Primavera allenata da Alberto Aquilani ma non è escluso che possa essere valutato anche per la prima squadra allenata da Vincenzo Italiano.