Pellegri vede il Toro

Pietro Pellegri potrebbe arrivare al Torino direttamente dal Monaco, senza che i granata trovino un accordo con il Monaco, club in cui ora l’attaccante è in prestito. Il giocatore interromperebbe il prestito con il Milan (che aveva fatto un’offerta per riscattarlo, che non ha però accontentato i francesi) per trasferirsi a Torino con la stessa formula.