Il dg viola ha parlato del futuro dell'attaccante prima della partita contro il Cagliari: "Al momento non abbiamo ricevuto nulla, siamo aperti a tutto ma vogliamo chiarezza, sia dal giocatore che dal suo entourage. Si parla troppo di Vlahovic, c'è il futuro di una squadra, di una tifoseria e di una città da salvaguardare". E sul mercato: "Non è chiuso, vedremo cosa potrà succedere"

Il presente è la sfida contro il Cagliari, ma a tenere banco in casa Fiorentina è sempre la questione legata al futuro di Dusan Vlahovic. Continuano le discussioni sulla questione relativa al mancato rinnovo dell'attaccante serbo, indisponibile per la trasferta in Sardegna. Prima del match contro i rossoblù, il direttore generale dei viola Joe Barone ha commentato la situazione: "Si parla ogni giorno di Vlahovic - ha detto a Sky Sport - e anche io ho già parlato molto di questo tema. Al momento la Fiorentina non ha ricevuto nulla, noi siamo aperti a tutto ma vogliamo chiarezza dal giocatore e dal suo entourage. La Fiorentina ha un futuro e il futuro non è soltanto la partita di oggi. In ballo c'è il futuro di un gruppo, di una tifoseria e di una città intera, ci dobbiamo concentrare su questo".