Come si è arrivati alla rottura Vlahovic-Fiorentina

La Fiorentina ha proposto a Dusan Vlahovic un rinnovo di contratto a 4 milioni di euro per il primo anno più altre 4 stagioni a 4 milioni di euro più 1 di bonus (più ulteriori 3 milioni di euro di commissioni riconosciute all'entourage come bonus alla firma), per un totale quindi di 20 milioni più 4 di bonus. Inoltre, il club viola avrebbe concesso una clausola rescissoria fissata a 75 milioni di euro, come possibile via d'uscita in caso di offerta importante pervenuta da un club di livello internazionale nel corso delle prossime quattro stagioni.