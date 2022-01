La Salernitana piazza il 1° colpo: ufficiale Sepe

Dopo la sconfitta di Napoli, la Salernitana si rituffa sul mercato alla ricerca di nuovi rinforzi importanti per la rincorsa salvezza. Il club granata ha ufficializzato un nuovo portiere e si tratta proprio di un ex azzurro, Luigi Sepe. Classe 1991, a Parma dal 2018 ma mai utilizzato in questa stagione dopo tre anni da titolare in Serie A. Ora una nuova opportunità tra i pali della Salernitana, con cui proverà a ottenere la salvezza. Sepe si è trasferito al club granata in prestito, ma con obbligo di riscatto legato al verificarsi di determinate condizioni sportive. Queste, ovviamente, sono rappresentate dalla salvezza: se la Salernitana resterà in Serie A sarà obbligata a riscattare il portiere ex Napoli.