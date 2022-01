5/10

NAPOLI: l’obiettivo principale per questo mercato, inserire in rosa un nuovo difensore centrale dopo la partenza di Manolas, è stato centrato con l’arrivo in prestito dal Manchester United di Axel Tuanzebe. Ora occhi sul terzino sinistro: gli azzurri hanno opzionato Mathias Olivera del Getafe per giugno, ma allo stesso tempo hanno presentato un’offerta in prestito con obbligo di riscatto a una cifra compresa tra i 10 e gli 11 milioni per portare il giocatore in Serie A già a gennaio e attendono risposta dagli spagnoli. Piace sempre Nandez, in uscita dal Cagliari.