Atalanta, per il post Gosens si pensa a Cambiaso

Con la separazione ormai certa con Robin Gosens (ormai a un passo dal trasferimento all'Inter), l'Atalanta è al lavoro per trovare subito il sostituto del tedesco: il giocatore che piace è Andrea Cambiaso, esterno sinistro di proprietà del Genoa, su cui però c'è l'interesse anche della Juventus, come riportato qualche giorno fa. La Dea quindi vuole subito attivarsi per regalare a Gasperini che possa sostituire Gosens e permettere al suo allenatore di non dover sentire la mancanza dell'esterno partito in direzione Inter. Cambiaso potrebbe essere il profilo giusto.