Gosens-Inter, agenti in sede per la firma. VIDEO

Gli agenti di Robin Gosens sono stati nella sede dell'Inter per chiudere la trattativa che porterà l'esterno tedesco dell'Atalanta nella rosa allenata da Simone Inzaghi: l'intesa tra i club è stata raggiunta sulla base dei 3 milioni per il prestito fino a fine giugno più 22 per l'obbligo di riscatto, cifre a cui sommare eventuali bonus. Gianluca Mancini, intermediario dell'esterno tedesco per questa trattativa, è stato intervistato da Marco Bovicelli all'uscita della sede nerazzurra spiegando che "mancano solo dei dettagli". Di fatto Gosens dovrà superare le visite mediche, Atalanta e Inter sono d'accordo su tutti gli aspetti economici concordati.

I numeri di Gosens in Italia approfondimento Difensori-goleador: Gosens 1° in Europa dal 2018 In Serie A dall'estate del 2017, quando fu acquistato dagli olandesi dell'Heracles Almelo, Gosens con la maglia dell'Atalanta ha messo insieme sin qui 157 presenze, con 29 gol e 21 assist in tutte le competizioni. Difensore-goleador classe 1994, dal 2018 ad oggi ha segnato ben 24 gol: nessuno ha totalizzato gli stessi numeri di Gosens in Europa. In questa stagione, a causa di una lesione al bicipite femorale della coscia destra rimediata a fine settembre con successiva ricaduta, Gosens ha giocato solo 8 partite tra campionato e Champions League con 2 reti e un assist. Potrebbe tornare a breve in campo ma il suo infortunio non ha frenato l’Inter, che ragiona anche in vista della prossima stagione con un giocatore che può dare garanzia anche nei prossimi anni.