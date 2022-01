Gosens all'Inter, le cifre dell'affare

Tutto fatto fra Inter e Atalanta per Gosens, che arriverà in nerazzurro con la formula del prestito di 18 mesi con obbligo di riscatto al primo evento (presenza o primo punto) del gennaio 2023. Il totale dell'operazione è da 25 milioni di euro più 3 di bonus: uno facile (presenze in campionato), uno medio (presenze in Champions League), uno difficile (vittoria di titoli). Il terzino tedesco firmerà un contratto di quattro anni e mezzo che a salire potrà arrivare a 2,5 milioni di euro con bonus. Visite mediche in programma in giornata.