Dalla Spagna: Dembélé, vuole il rinnovo col Barça

"O rinnovo o cessione già a gennaio". Nei giorni scorsi l’allenatore del Barcellona, Xavi, non aveva usato mezzi termini in merito al futuro di Ousmane Dembélé, talento classe 1997 in scadenza di contratto a giugno. Secondo quanto riporta in esclusiva Sport, gli agenti dell’esterno offensivo francese, Moussa Sissoko e Marco Lichsteiner, nella giornata di martedì hanno incontrato l’allenatore del Barcellona comunicando la volontà del loro assistito di voler proseguire in blaugrana rinnovando il contratto in scadenza a fine stagione. Gli agenti di Dembélé, sempre secondo le informazioni in possesso di Sport, hanno inoltre ribadito come il ragazzo si senta pienamente integrato nel progetto Barcellona, club che è orgoglioso di rappresentare in campo e che il suo impegno per i colori blaugrana sarà sempre massimo. Un messaggio che lo stesso calciatore aveva comunicato a Xavi nei giorni scorsi, ma che ora assume un peso specifico diverso dopo la conferma diretta degli agenti.